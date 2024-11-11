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В Минэкологии РТ сообщили подробности о проверке озера Большое Лебяжье
В ходе совместного рейда экологов в Казани рядом с рекреационной зоной озера Большое Лебяжье подтвердился мор рыбы. Проверка организована по жалобам горожан в соцсетях, рассказали в Минэкологии РТ.
В пресс-службе отметили, что слива сточных вод на месте происшествия не обнаружено.
«При визуальном осмотре факты слива сточных вод в водный объект не установлены. Отобраны пробы природной воды сразу в нескольких точках. В настоящее время пробы находятся на лабораторном исследовании. Превышений предельно допустимых концентраций по химическому потреблению кислорода не выявлено», — сообщили в ведомстве.
Во второй половине дня будет дополнительно проведено комиссионное обследование озера с участием специалистов Минэкологии, Росрыболовства, Прокуратуры и «ТатарстанНИРО».
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