В Минэкологии РТ сообщили подробности о проверке озера Большое Лебяжье

В ходе совместного рейда экологов в Казани рядом с рекреационной зоной озера Большое Лебяжье подтвердился мор рыбы. Проверка организована по жалобам горожан в соцсетях, рассказали в Минэкологии РТ.

В пресс-службе отметили, что слива сточных вод на месте происшествия не обнаружено.

«При визуальном осмотре факты слива сточных вод в водный объект не установлены. Отобраны пробы природной воды сразу в нескольких точках. В настоящее время пробы находятся на лабораторном исследовании. Превышений предельно допустимых концентраций по химическому потреблению кислорода не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Во второй половине дня будет дополнительно проведено комиссионное обследование озера с участием специалистов Минэкологии, Росрыболовства, Прокуратуры и «ТатарстанНИРО».