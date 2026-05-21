Происшествия 21 мая 2026 10:00

Стали известны подробности происшествия с горящим в центре Казани трамваем

Происшествие на улице Габдуллы Тукая в Казани, где сегодня утром загорелся трамвай, прокомментировали в Метроэлектротрансе. По данным МУП, инцидент произошел напротив дома №31.

«В трамвае по маршруту №1 произошло короткое замыкание на тележке вагона, что привело к кратковременному возгоранию и задымлению. Водитель остановил трамвай, пассажиры самостоятельно вышли из вагона, после чего водитель приступил к тушению», – говорится в сообщении.

На место прибыли пожарные, они ликвидировали горение. Пострадавших в результате случившегося нет. Движение трамваев восстановлено. Предварительная причина - износ контактной сети, вследствие чего произошел излом пантографа.

