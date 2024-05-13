Стали известны подробности по делу пристава из РТ, подозреваемого в получении взятки

Стали известны подробности дела в отношении пристава-исполнителя Менделеевского районного отделения судебных приставов, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в июле 2022 года к судебному приставу-исполнителю обратилась местная жительница с предложением решить вопрос с имеющимися в отношении нее 29 исполнительными производствами, передав ей за услуги 100 тыс. рублей. Спустя неделю подозреваемая закончила 17 производств в отношении последней.

Ранее мы сообщали, что факт коррупции выявили сотрудники отдела собственной безопасности совместно с правоохранительными органами.