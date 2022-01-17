Стали известны подробности истории с перевозкой детей в багажнике каршеринга в Казани

Накануне в отдел полиции «Горки» поступило сообщение, что водитель кроссовера Renault перевозит детей в багажнике автомобиля. Кроме того, очевидцы сообщали, что водитель ведет себя неадекватно. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Авто был остановлено на проспекте Победы. За рулем находился 31-летний казанец с признаками алкогольного опьянения. В салоне машины, помимо водителя, были еще трое взрослых, а в багажнике – четверо детей.

Как стало известно агентству из собственного источника, в машине вместе с водителем были три девушки, а в багажнике – их дети. Казанец, который был за рулем, никогда не получал права. В момент задержания был пьян, кроме того отказался от прохождения медосвидетельствования. Машина, на которой передвигалась компания, оказалась каршеринговой «Яндекс. Драйв». Также по данным источника, они направлялись к родственникам одной из девушек, по дороге заехали в магазин, но до гостей не доехали – их задержали полицейские.

Водителя и пассажиров доставили в отдел полиции, где были составлены 4 административных протокола , в том числе за нарушение перевозки детей, отказ от прохождения медосвидетельствования и отсутствие водительских прав.

На трех пассажирок каршеринга возбуждено дело по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани пьяный водитель вез детей в багажнике автомобиля.