Стали известны подробности исчезновения солдата с автоматом с полигона под Казанью

Накануне СМИ написали, что с полигона якобы сбежал мобилизованный с оружием. Как стало известно «Татар-информу» информация не соответствует действительности.

Речь в этой истории идет о жителе Татарстана, мобилизованном в одну из силовых структур республики, чьи подразделения постоянно находятся в зоне СВО. Отряды сменяют друг друга на передовой – кто-то уезжает в зону спецоперации на смену тем, кто приехал домой и продолжает служить здесь.

Сотрудники силовой структуры также проходят подготовку перед отправкой в зону СВО. Стрельбы накануне проходили на одном из полигонов в Лаишевском районе под Казанью – не на танковом, как писали СМИ.

Как стало известно агентству, военнослужащий после стрельб отошел по надобности от своих, а когда возвращался – заблудился. Блуждал он около пяти часов, пока его не нашли.

Никуда убегать, как выяснилось, он не собирался. В его оружии не было ни патронов, ни магазина. Так или иначе, но после случившегося началась проверка, которая установит все детали инцидента.