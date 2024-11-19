news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 19 ноября 2024 13:55

Стали известны подробности гибели женщины, тело которой нашли на дороге в Дербышках

Скопировать ссылку

Стали известны подробности гибели женщины, тело которой нашли сегодня утром на дороге в Дербышках.

Как выяснилось, она действительно погибла в ДТП. Произошло это на улице Мира. Ее насмерть сбил автомобиль. Женщине было 84 года.

Автомобиль двигался со стороны улицы Халезова в направлении улицы Дорожной.

Как стало известно «Татар-информу», у погибшей страшные травмы – раздроблена правая часть тела.

Подробности ДТП устанавливаются.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100