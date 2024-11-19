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Стали известны подробности гибели женщины, тело которой нашли на дороге в Дербышках
Стали известны подробности гибели женщины, тело которой нашли сегодня утром на дороге в Дербышках.
Как выяснилось, она действительно погибла в ДТП. Произошло это на улице Мира. Ее насмерть сбил автомобиль. Женщине было 84 года.
Автомобиль двигался со стороны улицы Халезова в направлении улицы Дорожной.
Как стало известно «Татар-информу», у погибшей страшные травмы – раздроблена правая часть тела.
Подробности ДТП устанавливаются.
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