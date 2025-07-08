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Происшествия 8 июля 2025 13:34

Стали известны подробности гибели мужчины, которого нашли возле ж/д вокзала в Казани

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Стали известны подробности гибели мужчины, которого нашли возле ж/д вокзала в Казани
Фото: Центральное МСУТ СКР

В Казани следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железной дороге. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Ранее мы писали, что возле железнодорожного вокзала «Казань-2» в Московском районе столицы Татарстана обнаружили обезглавленное тело мужчины.

По данным следователей, трагедия произошла сегодня утром на железнодорожной станции «Восстание» недалеко от несанкционированного пешеходного перехода. По предварительной информации, мужчину сбил поезд.

Следователями СК на транспорте проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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