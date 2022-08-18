Стали известны подробности дела Вадима Липского и его сообщников

Елена Саляхова

В Советском районном суде Казани раскрыли подробности дела, в котором оказался замешан известный в криминальных кругах столицы Татарстана Вадим Липский.

Оказалось, что речь идет о преступлении, которое было совершено в 2017 году. Липский и трое его сообщников Айдар Лутфуллин, Рубен Амирянов и Алексей Лобетов похитили некого Куканова и вымогали у него 350 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено 1 июля, в руки оперативников все четверо попались 16 августа.

На данный момент Советский суд избрал меру пресечения двум подозреваемым Лутфуллину и Амирянову. Оба отправились в СИЗО до 1 октября.