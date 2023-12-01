Стали известны победители турнира по корэш на приз Раббани Шарипова

Фото: «Татар-информ», Энже Габдуллина

Стали известны имена победителей турнира по национальной борьбе корэш среди юношей на приз чемпиона Татарстана и РСФСР Раббани Шарипова, который проходил в селе Нижний Суык-Су Тукаевского района. В состязаниях принимало участие около 200 детей 2006 года рождения и моложе из 11 районов.

В командных соревнованиях на первом месте оказались борцы Тукаевского района, на втором - Актанышский район, а на третьем – спортсмены Мамадышского района.

Имена победителей в личном первенстве:

Среди юношей 2006-2008 года рождения

Весовая категория 55 кг:

1 место – Айрат Давлетбаев (Тукаевский район)

2 место – Фазыл Сибгатуллин (Челны)

3 место – Ваче Оганесян (Тукаевский район)

Весовая категория 65 кг:

1 место – Ислам Каримов (Мамадышский район)

2 место – Ислам Гильмутдинов (Тукаевский район)

3 место – Жамиль Ибрагимов (Заинский район)

Весовая категория 80 кг:

1 место – Рушан Зарипов (Тукаевский район)

2 место – Рузиль Мокимов (Мензелинский район)

3 место – Рамзиль Габидинов (Тукаевский район)

Среди юношей 2009 года рождения и моложе

Весовая категория 30 кг:

1 место – Рустам Хуснутдинов (Актанышский район)

2 место – Ислам Сафиуллин (Тукаевский район)

3 место – Адель Анваров (Актанышский район)

Весовая категория 35 кг:

1 место – Булат Галиев (Тукаевский район)

2 место – Юрий Журавлев (Мамадышский район)

3 место – Рушан Ахметов (Актанышский район)

Весовая категория 40 кг:

1 место – Адель Нургатин (Актанышский район)

2 место – Данис Салимов (Елабужский район)

3 место – Азамат Камалетдинов (Тукаевский район)

Весовая категория 45 кг:

1 место – Нурсаит Харисов (Челны)

2 место – Данис Исламов (Тукаевский район)

3 место – Абдулхаким Мухамметов (Тукаевский район)

Весовая категория 50 кг:

1 место – Ильяс Шамсиев (Актанышский район)

2 место – Ринат Гайнуллин (Тукаевский район)

3 место – Амир Гильмутдинов (Тукаевский район)

Весовая категория 55 кг:

1 место – Рамиль Ханов (Мамадышский район)

2 место – Егор Кузнецов (Тукаевский район)

3 место – Егор Юнзель (Мензелинский район)

Автор: Энже Габдуллина