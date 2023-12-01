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Стали известны победители турнира по корэш на приз Раббани Шарипова
Стали известны имена победителей турнира по национальной борьбе корэш среди юношей на приз чемпиона Татарстана и РСФСР Раббани Шарипова, который проходил в селе Нижний Суык-Су Тукаевского района. В состязаниях принимало участие около 200 детей 2006 года рождения и моложе из 11 районов.
В командных соревнованиях на первом месте оказались борцы Тукаевского района, на втором - Актанышский район, а на третьем – спортсмены Мамадышского района.
Имена победителей в личном первенстве:
Среди юношей 2006-2008 года рождения
Весовая категория 55 кг:
1 место – Айрат Давлетбаев (Тукаевский район)
2 место – Фазыл Сибгатуллин (Челны)
3 место – Ваче Оганесян (Тукаевский район)
Весовая категория 65 кг:
1 место – Ислам Каримов (Мамадышский район)
2 место – Ислам Гильмутдинов (Тукаевский район)
3 место – Жамиль Ибрагимов (Заинский район)
Весовая категория 80 кг:
1 место – Рушан Зарипов (Тукаевский район)
2 место – Рузиль Мокимов (Мензелинский район)
3 место – Рамзиль Габидинов (Тукаевский район)
Среди юношей 2009 года рождения и моложе
Весовая категория 30 кг:
1 место – Рустам Хуснутдинов (Актанышский район)
2 место – Ислам Сафиуллин (Тукаевский район)
3 место – Адель Анваров (Актанышский район)
Весовая категория 35 кг:
1 место – Булат Галиев (Тукаевский район)
2 место – Юрий Журавлев (Мамадышский район)
3 место – Рушан Ахметов (Актанышский район)
Весовая категория 40 кг:
1 место – Адель Нургатин (Актанышский район)
2 место – Данис Салимов (Елабужский район)
3 место – Азамат Камалетдинов (Тукаевский район)
Весовая категория 45 кг:
1 место – Нурсаит Харисов (Челны)
2 место – Данис Исламов (Тукаевский район)
3 место – Абдулхаким Мухамметов (Тукаевский район)
Весовая категория 50 кг:
1 место – Ильяс Шамсиев (Актанышский район)
2 место – Ринат Гайнуллин (Тукаевский район)
3 место – Амир Гильмутдинов (Тукаевский район)
Весовая категория 55 кг:
1 место – Рамиль Ханов (Мамадышский район)
2 место – Егор Кузнецов (Тукаевский район)
3 место – Егор Юнзель (Мензелинский район)
Автор: Энже Габдуллина
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