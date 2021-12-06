Стали известны победители регионального чемпионата WorldSkills в Татарстане

В Татарстане объявили победителей первых трех этапов регионального чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Russia. Об этом сообщает центр развития профкомпетенций РТ.

Состоялась онлайн-церемония награждения победителей первых трех этапов чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Татарстане. Региональный чемпионат стартовал 15 ноября. Соревнования прошли по 240 компетенциям в 19 городах и селах республики. Соревнования еще по 17 компетенциям пройдут в рамках дополнительных этапов.

«По итогам всех пяти этапов регионального чемпионата будет сформирован состав сборной Республики Татарстан. Команда примет участие в полуфиналах и финале Национального чемпионата WorldSkills Russia», — добавили в центре.

По итогам состязаний определены победители в компетенциях «3D моделирование для компьютерных игр», «Промышленная робототехника», «Лазерные технологии», «физкультура, спорт и фитнес», «малярные и декоративные работы», «бухучет» и другим. Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» является основным организатором компетенции «Полиграфические технологии». Ребята из КНИТУ тщательно готовились к участию в региональном чемпионате. Из пяти претендентов по итогам состязаний победителем стала Диана Сиразиева.

Основными организаторами регионального чемпионата WorldSkills выступают Правительство РТ и Автономная некоммерческая организация «Центр развития профессиональных компетенций РТ».