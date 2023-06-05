Стали известны победители конкурса «Лучшая школьная столовая Казани»

Сразу три столовые (школ №12, 54 и 169) стали победителями конкурса «Лучшая школьная столовая Казани». Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания столицы Татарстана Рима Мухамедшина.

Департамент провел конкурс в апреле совместно с Казанским торгово-экономическим техникумом и Управлением образования Казани.

«Все конкурсанты отлично показали себя», — подвела итоги мероприятия докладчица. Также она назвала лучших поваров. Ими стали заведующая производством лицея №182 Светлана Зудина и повар школы №169 Инзиля Мавлюдова.

«Дальше они примут участие в республиканском конкурсе, где будет выбираться команда на Всероссийский конкурс „Лучшая школьная столовая“», — добавила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в четырех новых школах Казани появятся дизайнерские столовые.