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Стали известны победители конкурса «Лучшая школьная столовая Казани»
Сразу три столовые (школ №12, 54 и 169) стали победителями конкурса «Лучшая школьная столовая Казани». Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания столицы Татарстана Рима Мухамедшина.
Департамент провел конкурс в апреле совместно с Казанским торгово-экономическим техникумом и Управлением образования Казани.
«Все конкурсанты отлично показали себя», — подвела итоги мероприятия докладчица. Также она назвала лучших поваров. Ими стали заведующая производством лицея №182 Светлана Зудина и повар школы №169 Инзиля Мавлюдова.
«Дальше они примут участие в республиканском конкурсе, где будет выбираться команда на Всероссийский конкурс „Лучшая школьная столовая“», — добавила спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в четырех новых школах Казани появятся дизайнерские столовые.
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