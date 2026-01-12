Стали известны победители кинопремии «Золотой глобус»

Американская премия «Золотой глобус» объявила победителей этого сезона. Лучшим драматическим фильмом признана картина американо-китайского режиссера Хлои Чжао «Гамнет» о единственном сыне Уильяма Шекспира.

Список победителей:

Лучшая драма – «Гамнет»;

Лучшая комедия или мюзикл – «Битва за битвой»;

Лучший анимационный фильм – «Кей-поп-охотницы на демонов»;

Лучший иностранный фильм – «Секретный агент»;

Лучший актер (драма) – Вагнер Мура («Секретный агент»);

Лучшая актриса (драма) – Джесси Бакли («Гамнет»);

(«Гамнет»); Лучший актер (комедия или мюзикл) – Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»);

(«Марти Великолепный»); Лучшая актриса (комедия или мюзикл) – Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»);

(«Я бы тебя пнула, если бы могла»); Лучший актер второго плана – Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»);

(«Сентиментальная ценность»); Лучшая актриса второго плана – Тейана Тейлор («Битва за битвой»);

(«Битва за битвой»); Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);

(«Битва за битвой»); Лучший сценарий – «Битва за битвой»;

Лучший саундтрек – Людвиг Горанссон («Грешники»);

(«Грешники»); Лучшие кинематографическое достижение и кассовые сборы – «Грешники»;

Лучший сериал (драма) – «Больница Питт»;

Лучший сериал (комедия или мюзикл) – «Киностудия»;

Лучший мини-сериал – «Переходный возраст»;

Лучший актер сериала (драма) – Ноа Уайли («Больница Питт»);

(«Больница Питт»); Лучшая актриса сериала (драма) – Рэй Сихорн («Из многих»);

(«Из многих»); Лучший актер сериала (комедия или мюзикл) – Сет Роген («Киностудия»);

(«Киностудия»); Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл) – Джин Смарт («Хитрости»).

«Золотой глобус» – ежегодная американская премия Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждается за работы в кинофильмах и телевизионных картинах с 1944 года. Следующим крупным событием в мире кино станет церемония вручения премии «Оскар», которая пройдет в марте.

В прошлом году за победу в номинации «Лучший актер второго плана» боролся российский актер Юра Борисов, но уступил Кирану Калкину (младшему брату Маколея Калкина, известному по дилогии «Один дома»).

Читайте рецензию «Татар-информа» на фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», который в этом году заслуженно получил премии за лучший сценарий и режиссуру.