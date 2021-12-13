Стали известны победители IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

11 декабря состоялось награждение победителей IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Зрители смотрели концерт онлайн на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», а также могли слушать его на волнах радио.

Подготовка к церемонии награждения шла в течение года. Победители были выбраны на основе анализа всех отзывов, голосов, лайков, комментариев, СМС, звонков от наших радиослушателей.

Целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни.

Национальная премия «Болгар радиосы» вручается только самым достойным исполнителям, также доброй традицией является награждение авторов слов и музыки.

Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризации творчества начинающих исполнителей.

Часть лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» — это артисты, победившие в проекте «Кайнар хит» по итогам голосования. Среди них такие артисты как: Лейсан Махмутова, Мурат Гайсин, Гульнара Тимерзянова, Азалия Зиннат, дуэт Фарида-Алсу, Гөлшат Имамиева, Лилия Муллагалиева, Азат Абитов, Ранис Габбазов — были удостоены номинация «Выбор слушателя».

Всего в IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» 30 номинантов.

Традиционно в этот день на сцене «Пирамиды» блистали незаменимые ведущие музыкальной премии Ильфар Каримов и Рустем Гайзуллин, третьей стала уже полюбившаяся многим за короткое время ведущая утренного шоу «Иртәнге чәй», а также передачи на ТНВ «Кайнар хит» Эльвира Вильдан.

«Золотой звездой» были награждены 30 номинантов. Так, в номинации «Певец года» был награжден Фирдус Тямаев, «Самый современный певец» — Ильсия Бадретдинова, «Песня, проникшая в сердца» — Зуфар Хайретдинов, «Народная любовь» — Винера Ганиева, «Самая лиричная песня» — Раяз Фасихов, «Самый романтичный певец» — Ришат Фазлияхметов, «Неповторимый голос» — Ландыш Нигматзянова , «Дуэт года» — Зульфира и Алмаз Мирзаяновы и другие популярные артисты.

Все победители были награждены «Золотой звездой». Каждый год во время национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» присуждает номинацию «Легенда татарской эстрады». Ранее этой номинации были удостоены Хамдуна Тимергалиева, Флера Сулейманова, Рафаэль Ильясов, Масгут Имашев. В этом году легендой татарской эстрады стал народный артист Татарстана, юбиляр, которому недавно исполнилось 80 лет, Мингол Галиев.

Также во время прямой трансляции стал известен и победитель IPHONE 12! В течение месяца «Болгар радиосы» принимал СМС сообщения на номер 5522 со словом МИЛЛИ. 11 декабря во время прямой трансляции с помощью программы цифровых технологий был выбран случайный победитель. Ведущие вышли с ним на связь — обладателем IPHONE стала жительница соседней Республики Башкортостан, проживающая в Зианчуринском районе, представившаяся как Флорида ханым. Как было сказано заранее в условиях конкурса, ведущие задали ей вопрос, касающийся концерта, и таким образом выявили победителя.