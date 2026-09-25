Стали известны победители Фестиваля новых медиа в Нижнекамске

В Нижнекамске объявили победителей Фестиваля новых медиа. Лучших участников определили в четырех номинациях: «Эффективная графика», «Личный бренд», «AI-журналистика» и «Вирусный ролик». Также на фестивале вручили специальный приз имени Комарова за лучшее видео о бойцах специальной военной операции.

В номинации «Эффективная графика» первое место заняла Елизавета Кудрявцева из «Альметьевск-информа» с работой «День Республики». Второе место получила Виктория Зубова из журнала «Татарстан» за серию карточек о выдающихся представителях татарского народа. Третьей стала Светлана Балабанова из «Пестрецы-информа» с историей создания песни-гимна «Сагынам сине, Питрәч».

Победителем в номинации «Личный бренд» стала Евгения Григина из «Мамадыш-информа». Ее проект посвящен рабочим моментам и трендовым роликам с коллегами. Второе место заняла Люция Сиразеева из «Пестрецы-информа», которая совмещает репортажную журналистику с личным блогом. Третье место получил Ихтияр Киямов из журнала «Безнең мирас» с лайфстайл-блогом об истории, культуре и литературе татарского народа.

В номинации «AI-журналистика» первое место присудили Ильсеяр Хаертдиновой из «Мензеля-информа» за работу «Не вместо журналиста, а вместе с ним». Второй стала Ландыш Бабаниязова из «Мамадыш-информа» с проектом «Мой невидимый соавтор». Третье место заняла Анна Дубицкая из «Алексеевское-информа» с работой «ИИ в работе корреспондента: от интервью до публикации».

В номинации «Вирусный ролик» победил Ильяс Хазиев из «Интертата» с работой «Габдулла Тукайның күңеле». Второе место занял Азат Ахмадиев из журнала «Идель» с роликом «Принципы жизни Камили Харисовой». Третьей стала Гузель Газизуллина из информационного центра «Высокая Гора» с историей 89-летней Рабии апы из деревни Чирша.

Кроме того, специальный приз имени Комарова получила Эльвира Шакирова из «Альметьевск-информ». Награду ей вручили за вертикальный ролик об участнике спецоперации Евгении Алексееве.