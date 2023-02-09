Стали известны победители акции среди подписавшихся на издания «Татмедиа»

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Акционерное общество «Татмедиа» раздало призы победителям акции «Снегоуборщик, телевизор и другие призы за подписку!», в которой участвовали читатели газет и журналов, оформившие подписку на издания медиахолдинга.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Чтобы стать участником акции, необходимо было оформить в период подписной кампании на первое полугодие 2023 года на почте, в редакции либо через интернет (в том числе на портале госуслуг РТ или Почты России) подписку на одну газету и один журнал, издаваемый АО «Татмедиа», и оплатить ее любым доступным способом.

В розыгрыше участвовали 674 заявки. Главным призом была снегоуборочная машина. Среди участников оказались не только татарстанцы, но и жители других регионов России — Астраханской, Тюменской, Ростовской, Оренбургской, Самарской областей, Москвы, Башкортостана, Красноярского края (всего 12 заявок).

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков напомнил, что розыгрыш призов среди подписчиков — это уже традиция.

«Мы делаем это более десяти лет. Это событие стало красивой традицией. Татары — один из самых образованных и читающих народов в России. Общий тираж изданий „Татмедиа“ превышает 200 тыс. экземпляров. Также много частных СМИ. Радует, что тиражи растут», — заметил Шамиль Садыков.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Среди ценных призов, разыгранных по акции, — LED-телевизор, две электромясорубки, вертикальный пылесос, электрогриль, две хлебопечки, два термопота, три утюга и три тонометра.

Главный приз — снегоуборщик выиграл Талгат Якупов из Сабинского района. Он подписался на газету «Саба таңнары», а также журналы «Салават күпере» и «Сөембикә».

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Кроме того, свои призы получили победители розыгрыша к 110-летию журнала «Сөембикә».