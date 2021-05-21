Стали известны площадки проведения фестиваля мусульманского кино в Казани

С 5 по 10 сентября в Казани пройдут дни XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. В проекте будут задействованы четыре основные площадки татарской столицы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Церемония открытия фестиваля мусульманского кино состоится 5 сентября в Казанской Ратуше, торжественное закрытие — 10 сентября на сцене КРК „Пирамида“. Показы фильмов-участников фестиваля пройдут в кинотеатрах „Родина“ и „Мир“», — уточнили в пресс-службе.

Было отмечено, что в рамках кинофорума на разных площадках города пройдут творческие встречи, круглые столы, пресс-конференции, деловая программа и другие мероприятия.

На внеконкурсной программе зрителям будут представлены лучшие образцы российского игрового, документального и анимационного кино, ретроспективные и тематические ленты.

Даты и адреса площадок для параллельной и внеконкурсной программ уточняются.

Фестиваль организуется при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — исламский мир».