Происшествия 29 апреля 2026 19:03

Стали известны обстоятельства ДТП на Даурской в Казани

Ранее в соцсетях писали, что на Даурской машина вылетела на тротуар. Очевидцы сообщали о двоих пострадавших, которых увезли в больницу.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, столкнулись Haval и «Лада». Водитель иномарки, 43-летний мужчина, при повороте налево с Аметьевской магистрали на Даурскую не уступил дорогу «Ладе». После столкновения отечественное авто наехало на двух, стоящих на тротуаре пешеходов.

56-летнего мужчину и 41-летнюю женщину увезли в больницу. Как сообщили в пресс-службе РКБ, в настоящее время их осматривают врачи.

#гаи #ДТП с пострадавшими #даурская #Казань
Самое читаемое
Путин отреагировал на удар ВСУ по Туапсе

Путин отреагировал на удар ВСУ по Туапсе

28 апреля 2026
На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

29 апреля 2026
