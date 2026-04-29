Стали известны обстоятельства ДТП на Даурской в Казани.

Ранее в соцсетях писали, что на Даурской машина вылетела на тротуар. Очевидцы сообщали о двоих пострадавших, которых увезли в больницу.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, столкнулись Haval и «Лада». Водитель иномарки, 43-летний мужчина, при повороте налево с Аметьевской магистрали на Даурскую не уступил дорогу «Ладе». После столкновения отечественное авто наехало на двух, стоящих на тротуаре пешеходов.

56-летнего мужчину и 41-летнюю женщину увезли в больницу. Как сообщили в пресс-службе РКБ, в настоящее время их осматривают врачи.