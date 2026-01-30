news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 января 2026 14:12

Стали известны обстоятельства ЧП с трактором на Боевой в Казани

Читайте нас в
Телеграм

Стали известны обстоятельства несчастного случая с трактором на Боевой улице в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе прокуратуры РТ, во время откачки воды техника самопроизвольно съехала в зону, где проходила труба. В результате 63-летний рабочий, находившийся рядом, получил смертельные травмы.

Водитель трактора не пострадал.

На место происшествия приехал заместитель прокурора Казани Руслан Габитов. Проводится проверка соблюдения правил охраны труда, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#проверка #прокуратура рт #погиб рабочий
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

29 января 2026
Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

29 января 2026