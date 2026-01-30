Стали известны обстоятельства ЧП с трактором на Боевой в Казани

Стали известны обстоятельства несчастного случая с трактором на Боевой улице в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе прокуратуры РТ, во время откачки воды техника самопроизвольно съехала в зону, где проходила труба. В результате 63-летний рабочий, находившийся рядом, получил смертельные травмы.

Водитель трактора не пострадал.

На место происшествия приехал заместитель прокурора Казани Руслан Габитов. Проводится проверка соблюдения правил охраны труда, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.