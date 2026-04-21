Происшествия 21 апреля 2026 18:22

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Чистопольском районе Татарстана

Новые подробности смертельного ДТП на трассе в Чистопольском районе Татарстана сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Kia превысил безопасную скорость, из-за чего его машину занесло и, как следствие, произошло столкновение с «Ладой», ехавшей во встречном направлении.

Напомним, страшное ДТП произошло вчера на 115 километре дороги «Казань – Оренбург». Водитель автомобиля Kia Soul выехал на встречку и столкнулся с «Ладой». Водитель иномарки погиб на месте. Пассажир «Лады» скончалась в машине скорой по дороге в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

#смертельное дпт татарстан #чистопольский район рт #погибли в дтп
