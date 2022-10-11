Стали известны места прощания и похорон Рависа Шакирова в Нижнекамске

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Гражданская панихида с экс-начальником Управления образования Нижнекамского района Рависом Шакировым состоится завтра, 12 октября, возле Дома народного творчества. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Захоронение пройдет в 14.40 на Аллее почетных граждан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске на 74-м году жизни скончался бывший начальник Управления образования Нижнекамского района РТ Равис Шакиров. Мэрия Казани и Нижнекамска выразили соболезнования.