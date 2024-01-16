Стали известны места праздничных Крещенских купаний в Татарстане

Опубликован список основных мест, где будут проводиться праздничные омовения в Крещение. Купания пройдут на 99 подготовленных площадках в городах и районах Республики Татарстан.

В Казани оборудованы три места для крещенских купаний:

озеро Верхний Кабан у Храма Пророка Илии, п.Борисково, ул. Борисковская, 54;

на берегу Волги у Храма Николая Чудотворца, пос. Красная Горка г.Казань, ул. Приволжская, д.32;

озеро Верхний Кабан у Духосошественского храма, около кафе «Сокол».

С полным списком мест праздничных купаний в Татарстане можно ознакомиться по ссылке.