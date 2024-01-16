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Общество 16 января 2024 19:18

Стали известны места праздничных Крещенских купаний в Татарстане

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Опубликован список основных мест, где будут проводиться праздничные омовения в Крещение. Купания пройдут на 99 подготовленных площадках в городах и районах Республики Татарстан.

В Казани оборудованы три места для крещенских купаний:

  • озеро Верхний Кабан у Храма Пророка Илии, п.Борисково, ул. Борисковская, 54;
  • на берегу Волги у Храма Николая Чудотворца, пос. Красная Горка г.Казань, ул. Приволжская, д.32;
  • озеро Верхний Кабан у Духосошественского храма, около кафе «Сокол».

С полным списком мест праздничных купаний в Татарстане можно ознакомиться по ссылке.

#крещенские купания
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