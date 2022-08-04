Стали известны лучшие вузы Татарстана по мнению абитуриентов и их родителей в 2022 году

КФУ возглавил рейтинг вузов Татарстана – по мнению абитуриентов и их родителей это наиболее развитое и наиболее известное учреждение высшей школы как в республике, так и за ее пределами. Результаты исследования восприятия образа республиканских вузов опубликован на сайте агентства «ПромРейтинг».

В числе лидеров по наибольшему количеству попаданий в «подтопы» также оказались КГМУ, КГАСУ (КИСИ), КНИТУ-КАИ и Университет Иннополис. Причем последний также победил в профильной категории «IT-образование», а в категориях «предпочтительность поступления», «сложность поступления», «престижность образования», «ценность диплома в мире», «перспективность образования», «поддержка выпускников» и некоторых других вошел в топ-3.

Наиболее интересными вузами так называемого второго эшелона в Татарстане стали АСО (КСЮИ), ИЭУП (КИУ), ТИСБИ, ГУФКСиТ, КЮИ МВД, КГИК, ККИ, следует из исследования. Многие из этих вузов вышли в лидеры в категории «недооцененные учебные заведения», а ИЭУП (КИУ) часто навязывает борьбу и крупным государственным вузам региона.

Из не казанских вузов выделяются АГНИ, НГПУ и КИИД.

При этом отмечается, что старшее поколение более склонно к консерватизму и стабильности, тогда как молодежь тяготеет к экспериментам.