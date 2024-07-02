Стали известны лидеры среди районов РТ по участию в нацпроекте «Производительность труда»

Стало известно, где больше всего предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщил руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда РТ Шамиль Байрамов на пресс-конференции «Татар-информа».

«Лидерами по участию среди районов республики стали Казань и Набережные Челны. Порядка 70 предприятий [в каждом из городов] являются участниками нацпроекта», – рассказал Байрамов.

Нацпроект реализуется в республике шестой год. Участниками стали более 260 предприятий, а обучено более 4,8 тыс. сотрудников. В 2023 году Татарстан занял первое место по производительности труда, согласно предварительному рейтингу Минэкономразвития РФ.

«В период дефицита кадров крайне важно искать внутренние резервы. Как раз этот национальный проект показал свою эффективность», – сказал первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Среднее снижение времени производственных процессов на предприятиях-участниках нацпроекта составило более 30%, а выработка после оптимизации увеличивается больше чем на 80%.

«Те компании, которые еще не успели войти в проект, смогут сделать это с 2025 года», – добавил Карпов.

Минэкономразвития Развития предложило продлить нацпроект «Производительность труда» на шесть лет. Родион Карпов считает, что так и будет.