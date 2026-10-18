Стали известны команды, которые может возглавить Андрей Разин

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После увольнения из «Металлурга» Андрей Разин может продолжить карьеру в одном из топ-клубов КХЛ. Сторона тренера ведёт активные переговоры с тремя командами: петербургским СКА, омским «Авангардом» и московским «Динамо». Окончательное решение по новому месту работы специалиста должно быть принято на следующей неделе.

Напомним, что «Металлург» официально объявил о прекращении сотрудничества с Разиным по соглашению сторон 18 октября. Этому предшествовал конфликт с игроками, из-за которого тренер был отстранён от работы ещё 6 октября. Под руководством Владимира Воробьёва магнитогорцы одержали четыре победы подряд и сохранили лидерство в Восточной конференции.

Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года и привёл команду к Кубку Гагарина в 2024-м.