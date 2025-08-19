news_header_top
Общество 19 августа 2025 20:34

Стали известны ключевые направления развития Казанской агломерации

Синхронизация развития жилищного строительства и транспортно-инженерной инфраструктуры, развитие прибрежных территорий – таковы ключевые направления развития Казанской агломерации. Об этом сообщил сегодня первый заместитель директора Института пространственного планирования РТ Максим Викулин на совещании в Казани.

«Что касается развития Казанской агломерации, то самый главный акцент направлен на синхронизацию развития жилищного строительства и транспортно-инженерной инфраструктуры. В частности, строительство автомобильной дороги М-12, которая трансформировала всю Казанскую агломерацию, появился новый мост, новый въезд в город. Новая магистраль придала новый импульс. Лаишевское направление – одна из ключевых точек роста», – рассказал он.

По данным Викулина, сейчас формируются предложения по дополнительным вылетным магистралям из центральной части города. В частности, это так называемый дублер Оренбургского тракта.

«Акцент направлен на развитие прибрежных территорий. Казань раньше не имела полноценного выхода к Волге. Приоритетные площадки – прибрежные зоны. Делам отдельную концепцию для Иннополиса, Свияжского мультимодального центра», – сообщил Викулин.

Совместное заседание комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре и Общественной палаты РТ прошло в Казани. Его участники обсудили вопросы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов как драйверов социально-экономического развития страны, программы развития инфраструктуры, а также улучшение качества среды для жизни как ключевого показателя реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».

