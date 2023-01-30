Стали известны кандидаты на должность председателя Верховного суда Татарстана

На заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ 6–10 февраля будут рассмотрены кандидатуры на пост председателя Верховного суда Татарстана.

Среди них:

Эдуард Абдуллин — бывший спикер Следственного управления СКР по РТ, а ныне судья Верховного суда Татарстана;

Максим Беляев — заместитель председателя Верховного суда Татарстана по уголовным делам;

Радик Габдуллин — заместитель председателя 6-го кассационного суда РТ;

Айдар Галиакберов — заместитель председателя Верховного суда Татарстана по гражданским делам;

Айрат Миннуллин — судья Верховного суда Татарстана (ранее был следователем по особо важным делам Следственного управления СК при Прокуратуре РФ по РТ, в 2008 году получил звание «Лучший следователь правоохранительных органов РТ»).