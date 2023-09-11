Стали известны итоги выборов депутатов в Менделеевском районе РТ

Накануне, 10 сентября, состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Менделеевского района. Об их результатах на деловом понедельнике рассказал председатель территориальной избирательный комиссии Павел Миронов.

По итогам дополнительных выборов депутата Совета Камаевского сельского поселения IV созыва по одномандатному избирательному округу №2 явка составила 95,35%. За кандидата Илнара Ахунзянова проголосовали 97,56% избирателей.

На дополнительных выборах депутата Совета Старогришкинского сельского поселения IV созыва по одномандатному избирательному округу №5 за кандидата Константина Алексеева отдали голоса 92,31% избирателей. Явка составила 91,23%.

По итогам дополнительных выборов депутата Совета Тураевского сельского поселения IV созыва по одномандатному избирательному округу №7 за кандидата Гульнару Куляшову проголосовали 65,71% избирателей, явка составила 90,91%.

«Благодарю членов комиссий за грамотную работу на местах, четкую организацию выборного процесса и всех жителей за активность», — отметил на совещании глава Менделеевского района Радмир Беляев.