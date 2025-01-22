Стали известны имена российских фигуристов на квалификацию Олимпиады 2026

Фото: Мария Евтеева / fsrussia.ru

Федерация фигурного катания на коньках России редставила список спортсменов в каждой из дисципин, котрые будут принимать участие в квалификационных соревованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники. Неизвестным остался только представитель в мужском катании.

По информации источника на соревнованиях Россию представят:

Александра Степанова и Иван Букин в танцах на льду.

Среди спортивных пар будут отбираться Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В женском одиночном катании будет выстуать Аделия Петросян.

Сообщается, что решение по кандидату в отборе у мужчин будет принято по итогам финала Гран-при в Красноярске, который пройдет с 13 по 17 февраля.