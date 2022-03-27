Стали известны имена победителей «Театрального Приволжья»

В День театра были объявлены победители фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Всего в конкурсе приняли участие 28 коллективов со всего Приволжского федерального округа. Татарстан на фестивале представили два творческих коллектива.

«Сегодня у нас происходит важное событие в республике, а именно подведение итогов фестиваля Приволжского федерального округа „Театральное Приволжье“, где мы также принимаем участие. В Татарстане в региональном этапе приняло участие более 400 детей, а это 28 народных театральных творческих коллективов», — рассказал заместитель министра культуры Дамир Натфуллин.

Для участия в первом этапе региональное жюри рассмотрело 34 заявки от 28 театральных коллективов республики. От Татарстана в финал прошли постановка «Урмандагы тамаша» театральной студии «Сәхнәдәш» из Атнинского района и спектакль «Конек-Горбунок» народного музыкально-драматического театра «Экспромт» из Чистополя.

«Этот спектакль мы готовили к нашему двадцатилетнему юбилею театра. Это была так сказать наша „юбилейная“ постановка. Мы решили отправить спектакль на конкурс „Театральное Приволжье“. В итоге нас определили победителями регионального этапа. Это очень приятно и волнительно», — поделилась руководитель народного музыкально-драматического театра «Экспромт» Светлана Гринина.

Дамир Натфуллин также похвалил татарстанские коллективы за их деятельность.

«По сравнению с прошлым годом ваши результаты значительно улучшились. Несмотря на то, что вы еще молоды, вы уже вносите огромный вклад в развитие театрального искусства в республике» — отметил он.

Подведение итогов фестиваля прошло в том числе в режиме онлайн-трансляции. Члены жюри дали свою экспертную оценку и выбрали лучших. Каждый регион выбрал пять лучших спектаклей — как молодежных, так и детских. Победители определялись по общему количеству баллов.

В этот раз молодежный театр из Пермского края «17-я Скрипка» завоевал сразу две номинации — лучшая режиссерская работа и лучшая актриса. А их постановка «Корова» по одноименному рассказу Андрея Платонова признана лучшим спектаклем фестиваля среди молодежных театров.

Среди детских спектаклей победил театр из Саратовской области с постановкой «Черная курица, или подземные жители». Также театр был отмечен в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая режиссерская работа».

В номинации «Лучший актер» среди молодежных театров победили представители театра пластики «Кафедра» из Чувашской Республики Вячеслав Краснов и Максим Васильев, сыгравшие Маяковского.

Также в рамках фестиваля был проведен конкурс афиш и плакатов. Среди детских работ победу одержала Саратовская область, среди молодежных — Пензенская область.

Напомним, что инициатором проекта выступил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.