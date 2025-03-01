Стали известны имена номинантов на Госпремию РТ им. Тукая

В 2025 году на соискание госнаграды РТ имени Габдуллы Тукая назначены следующие 10 кандидатов:

Рафис Курбанов - за сборник детской поэзии «Стихи Рафиса Курбана»;

Раниф Шарипов - за книги «Пятница», «зерно-свет»;

Мансур Гилязов - за пьяный сборник «Словарь любви» («Бичура», «Баскетболист», «Игезэк» и др.);

Также в список кандидатов, как пишет «Интертат», попали творческая группа спектакля «Тукай вернулся в Казань» - Резеда Зайниева, Айдар Зяббаров, Эмиль Талипов;

Творческая группа балета «Иакинф» - Айрат Кашаев, Александр Полубенцев, Ильнур Гайфуллин;

Чулпан Закирова - для хореографических композиций «Первая любовь», «Чеченский танец», «Арабский танец», «Сабантуй», «Казанское полотенце», «Черемшанские вечера», музыкально-хореографических спектаклей «Зәңгәр шәл», «Казан хәзинәсе»;

Георгий Ибушев - высокое профессиональное исполнительское мастерство, пропаганда песенного наследия татарских классических композиторов, а также татарский, в том числе и татаро-кряшенский музыкальный фольклор, цикл литературно-музыкальных авторских вечеров «Тукай моны», «Спасибо тебе», за сборники стихов «Соскучившись по детству», «Ракетный звонок»;

Юрий Гвоздь - за фильмы «Поэт на все времена», «Возвращение памяти», «Духовные родники Татарстана», «Краски памяти»;

Рустам Шамсинов - за серию керамических и художественных работ «Глиняная книга»;

Рифкат Якупов - за развитие татарстанской фотографии и отражение духовной и культурной жизни татарского народа, его вклад в сохранение культурного наследия и фотоальбом «Сабантуй».