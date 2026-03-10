news_header_top
Стали известны город и стадион, где пройдет Суперфинал Кубка России

Фото: rfs.ru

Стало известно место проведения решающего матча Кубка России. Как сообщили в Российском футбольном союзе по итогам заседания бюро исполкома, Суперфинал турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что в матче за трофей встретятся победители двух турнирных сеток — Пути РПЛ и Пути регионов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов» в серии послематчевых пенальти (4:3), основное время завершилось без голов.

#Кубок России по футболу
