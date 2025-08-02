news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 августа 2025 14:49

Стали известны финансовые подробности сделки «Спартака» по Джику

Читайте нас в
Телеграм
Стали известны финансовые подробности сделки «Спартака» по Джику
Фото: galatasaray.org

Московский «Спартак» ведет переговоры с «Фенербахче» по покупке у стамбульского клуба центрального защитника Александера Джику. Об этом сообщает издание Sabah. Сообщается, что клуб из Турции готов отдать футболиста.

По информации издания, стамбульцы хотят за 30-летнего футболиста € 6 миллионов. Подчёркивается, что «Спартак» согласен на условия турецкой стороны, а также готов удовлетворить требование Джику о заработной плате в € 2 миллиона в год.

Джику выступает в составе «Фенербахче» с осени 2023 года. За это время Джику сыграл в 74 играх во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и 2 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

#фк спартак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Бежал и радостно мяукал»: боец из РТ рассказал о встрече с питомцем после СВО

«Бежал и радостно мяукал»: боец из РТ рассказал о встрече с питомцем после СВО

1 августа 2025
Минус 33% на яйца и плюс 10% на бензин: как меняются цены в Татарстане

Минус 33% на яйца и плюс 10% на бензин: как меняются цены в Татарстане

1 августа 2025