Стали известны два новшества конкурса на соискание грантов для НКО Татарстана

В этом году впервые заявки на конкурс на соискание грантов для НКО Татарстана принимаются удаленно. Кроме того, для участников появились две новые номинации. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Конкурс проходит по двум основным направлениям: развитие институтов гражданского общества и создание условий для повышения качества жизни. По первому направлению есть новая номинация „Проведение мероприятий, посвященных Году родных языков и народного единства РТ“. По второму направлению есть новая номинация „Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства“», — пояснил замминистра.

Заявки на конкурс по 12 номинациям принимаются с 1 по 30 сентября. В числе номинаций — «Формирование в обществе нетерпимости к коррупционного поведению», «Развитие благотворительности и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи», «Развитие сферы туризма и гостеприимства», «Развитие массового спорта», «Развитие дополнительного образования» и многие другие.

«Количество и содержание конкурсных номинаций широко представлены. Любая социально ориентированная некоммерческая организация практически с любым проектом может стать активной участницей», — отметил Олег Пелевин.

На конкурс принимаются заявки, предусматривающие реализацию проектов за срок, не превышающий 12 месяцев. Участник должен вести деятельность на территории республики, платить налоги и работать не менее одного года.