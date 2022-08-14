Стали известны детали трансфера воспитанника «Рубина» Степанова в «Сочи»

Воспиатанник «Рубина» Данил Степанов, ныне выступающий в составе тульского «Арсенала», в ближайшее время перейдет в стан «Сочи». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 22-летний футболист подпишет с сочинским клубом четырехлетнее соглашение, а туляки получат за трансфер Степанова порядка 20 млн рублей.

В минувшем сезоне защитник отметился 1 голом и 4 результативными передачами в 30 матчах чемпионата.

Напомним, Степанов является воспитанником казанского футбола. В январе этого года покинул «Рубин» и перешел в «Арсенал» за 400 тысяч евро. При этом портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.