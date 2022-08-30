Стали известны детали контракта Алана Дзагоева в «Рубине»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время присоединится к расположению «Рубина». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в соглашении с хавбеком будет прописан пункт, согласно которому Дзагоев сможет расторгнуть контракт, если получит более заманчивое предложение.

Напомним, в мае ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету 32-летнего полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

В общей сложности хавбек провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Стоит отметить, что Дзагоев неоднократно выступал под руководством нынешнего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.