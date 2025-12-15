Стали известны даты шестого фестиваля медиаискусства НУР

Фото: @ Владимир Васильев / tatar-inform.ru

Шестой фестиваль медиаискусства НУР пройдет в Казани с 28 по 31 мая 2026 года. Программа обещает стать масштабнее и дополнится новыми форматами.

28 мая, еще до старта всех основных событий организаторы подготовят шоу-открытие в формате аудиовизуального перформанса. Затем жителей и гостей Казани ждут три дня основной программы фестиваля.

Гости увидят световые и звуковые инсталляции от медиахудожников со всего мира, созданные с применением современных технологий и вписанные в городской контекст.

Ключевым событием станут проекционные шоу (маппинг) на Спасской башне Казанского Кремля, где мировые художники представят свои работы в рамках конкурсной программы.

Параллельно будет работать обширная образовательная программа: лекции, дискуссии и встречи с художниками (artist talk), которые познакомят с контекстом медиаискусства. В этом году ее впервые дополнят новые форматы.

Музыкальная программа включит живые выступления (лайвы) и диджей-сеты артистов разных жанров, каждое из которых получит уникальное мультимедийное оформление.

Главной новинкой 2026 года станет основная площадка (main spot) фестиваля на территории крупнейшего в России экстрим-парка «УРАМ». Здесь разместятся центр аккредитации, инсталляции, лекторий, фудкорт и зоны партнеров. Второй кластер событий охватит исторический центр Казани, а часть активностей выйдет за его пределы.

Напомним, фестиваль медиаискусства НУР проходит в столице Татарстана с осени 2021 года. С тех пор фестиваль проходил уже пять раз.