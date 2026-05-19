Стали известны дата и время прощания с адвокатом Александром Коганом

Церемония прощания с известным татарстанским адвокатом Александром Коганом состоится 20 мая 2026 года в 10.00 на Арском кладбище (Казань, ул. Николая Ершова, 25, Центральный вход). Об этом сообщает Адвокатская палата РТ.

Профессиональную деятельность в качестве адвоката Александр Евсеевич Коган начал в 1993 году, будучи принятым в члены Межреспубликанской коллегии адвокатов. Работал в юридической консультации № 10 города Казани. В дальнейшем он стал одним из основателей Коллегии адвокатов РТ «Рыбак, Коган и партнеры».

В 2003 году Когана избрали в состав квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ, членом которой являлся до настоящего времени.

Александр Коган скончался 18 мая на 74-м году жизни.

