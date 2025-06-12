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На главную ТИ-Спорт 12 июня 2025 17:28

Стали известны чытыре европейских клуба, которые претендуют на Сперцяна

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Стали известны чытыре европейских клуба, которые претендуют на Сперцяна
Фото: fckrasnodar.ru

Журналист и футбольный инсайдер Экрем Конур назвал имена четырех европейских клубов, которые интересуются полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. В своей социальной сети Х он написал, что это французский «Ланс», португальский «Порту», английский «Лидс Юнайтед» и испанская «Севилья».

По его словам, эти клубы следят за армянским полузащитником. «Финансовое положение «Севильи» остается сложным», — добавил Конур.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Сперцян принял участие в 28 матчах, в которых забил 11 голов, оформил 6 голевых передач. Также на счету полузащитника шесть матчей в Кубке России.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Армении в €25 миллионов.

#ФК Краснодар
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