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Новости Татарстана и Казани
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Стали известны чемпионы Татарстана по борьбе корэш
В Казани завершился чемпионат Татарстана по борьбе корэш. В 11 весовых категориях состязались более 300 спортсменов.
Победителям вручили призы в размере 100 тысяч рублей, за второе место — 70 тысяч, за третье — 50 тысяч рублей.
Места распределились так:
Весовая категория 60 кг:
1 место — Ильсур Гимадутдинов (Кукморский район);
2 место — Алексей Абрамов (Лаишевский район);
3 место — Ильфат Миннегалиев (Лаишевский район), Алмаз Зигангараев (Нижнекамск).
Весовая категория 65 кг:
1 место — Ильнар Закиров (Чистополь);
2 место — Ильназ Димиев (Лаишевский район);
3 место — Салават Ахметгалиев (Арский район), Алмаз Миннехузин (Альметьевск).
Весовая категория 70 кг:
1 место — Ильназ Рамазанов (Лаишевский район);
2 место — Ильнар Муллахметов (Балтасинский район);
3 место — Артур Хакимов (Тукаевский район), Ислам Фаляхов (Елабуга).
Весовая категория 75 кг:
1 место — Динар Каримуллин (Лаишевский район);
2 место — Рафаэль Бильданов (Альметьевск);
3 место — Мунир Галлямов (Тюлячинский район), Ильсаф Ишмухамметов (Лаишевский район).
Весовая категория 80 кг:
1 место — Рафаэль Калимуллин (Альметьевск);
2 место — Марат Каримуллин (Кукморский район);
3 место — Айнур Нургалиев (Мамадышский район), Ринат Мингалиев (Челны).
Весовая категория 85 кг:
1 место — Фаяз Зарипов (Арский район);
2 место — Алмаз Саетов (Тюлячинский район);
3 место — Рустам Салахов (Челны), Тамирлан Керефов (Чистополь).
Весовая категория 90 кг:
1 место — Айрат Самигуллин (Альметьевск);
2 место — Раиль Салахутдинов (Лаишевский район);
3 место — Айдар Ахметов (Зеленодольск), Руслан Зиятдинов (Чистополь).
Весовая категория 100 кг:
1 место — Ильмир Тухватуллин (Лаишевский район);
2 место — Ильнар Галимов (Елабуга);
3 место — Рустам Серазеев (Балтасинский район), Расим Шириев (Альметьевск).
Весовая категория 115 кг:
1 место — Раиль Нургалиев (Тюлячинский район);
2 место — Айнур Сыртаев (Чистополь);
3 место — Рамиль Фаршатов (Заинск), Айдар Алтынбаев (Альметьевск).
Весовая категория 130 кг:
1 место — Радик Салахов (Заинск);
2 место — Ринат Давлетшин (Кукморский район);
3 место — Ильмир Хасаншин (Нижнекамск), Айназ Билалов (Лаишевский район).
Весовая категория свыше 130 кг:
1 место — Ранис Гилязетдинов (Челны);
2 место — Ильяс Газизуллин (Челны);
3 место — Фирдус Зайнуллин (Новосавиновский район Казани), Газинур Шахабиев (Кукморский район).
В командных соревнованиях на 1-м месте оказался Лаишевский район, на 2-м — Альметьевский район и на 3-м — Набережные Челны.
Энже Габдуллина
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