Стали известны чемпионы Татарстана по борьбе корэш

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани завершился чемпионат Татарстана по борьбе корэш. В 11 весовых категориях состязались более 300 спортсменов.

Победителям вручили призы в размере 100 тысяч рублей, за второе место — 70 тысяч, за третье — 50 тысяч рублей.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Места распределились так:

Весовая категория 60 кг:

1 место — Ильсур Гимадутдинов (Кукморский район);

2 место — Алексей Абрамов (Лаишевский район);

3 место — Ильфат Миннегалиев (Лаишевский район), Алмаз Зигангараев (Нижнекамск).

Весовая категория 65 кг:

1 место — Ильнар Закиров (Чистополь);

2 место — Ильназ Димиев (Лаишевский район);

3 место — Салават Ахметгалиев (Арский район), Алмаз Миннехузин (Альметьевск).

Весовая категория 70 кг:

1 место — Ильназ Рамазанов (Лаишевский район);

2 место — Ильнар Муллахметов (Балтасинский район);

3 место — Артур Хакимов (Тукаевский район), Ислам Фаляхов (Елабуга).

Весовая категория 75 кг:

1 место — Динар Каримуллин (Лаишевский район);

2 место — Рафаэль Бильданов (Альметьевск);

3 место — Мунир Галлямов (Тюлячинский район), Ильсаф Ишмухамметов (Лаишевский район).

Весовая категория 80 кг:

1 место — Рафаэль Калимуллин (Альметьевск);

2 место — Марат Каримуллин (Кукморский район);

3 место — Айнур Нургалиев (Мамадышский район), Ринат Мингалиев (Челны).

Весовая категория 85 кг:

1 место — Фаяз Зарипов (Арский район);

2 место — Алмаз Саетов (Тюлячинский район);

3 место — Рустам Салахов (Челны), Тамирлан Керефов (Чистополь).

Весовая категория 90 кг:

1 место — Айрат Самигуллин (Альметьевск);

2 место — Раиль Салахутдинов (Лаишевский район);

3 место — Айдар Ахметов (Зеленодольск), Руслан Зиятдинов (Чистополь).

Весовая категория 100 кг:

1 место — Ильмир Тухватуллин (Лаишевский район);

2 место — Ильнар Галимов (Елабуга);

3 место — Рустам Серазеев (Балтасинский район), Расим Шириев (Альметьевск).

Весовая категория 115 кг:

1 место — Раиль Нургалиев (Тюлячинский район);

2 место — Айнур Сыртаев (Чистополь);

3 место — Рамиль Фаршатов (Заинск), Айдар Алтынбаев (Альметьевск).

Весовая категория 130 кг:

1 место — Радик Салахов (Заинск);

2 место — Ринат Давлетшин (Кукморский район);

3 место — Ильмир Хасаншин (Нижнекамск), Айназ Билалов (Лаишевский район).

Весовая категория свыше 130 кг:

1 место — Ранис Гилязетдинов (Челны);

2 место — Ильяс Газизуллин (Челны);

3 место — Фирдус Зайнуллин (Новосавиновский район Казани), Газинур Шахабиев (Кукморский район).

В командных соревнованиях на 1-м месте оказался Лаишевский район, на 2-м — Альметьевский район и на 3-м — Набережные Челны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Энже Габдуллина