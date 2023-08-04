«Стала визитной карточной Татарстана»: в Елабуге открылась Спасская ярмарка

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Объединение народа – это то, что нам сейчас всем необходимо»

За 16 лет Спасская ярмарка наряду с крупнейшими мероприятиями в Татарстане стала его визитной карточкой, заявил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, приветствуя гостей и участников праздника. По его словам, особое значение она приобретает в Год национальных культур и традиций. Напомним, мероприятие проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Дамир Нотфуллин: «Объединение народа – это то, что нам сейчас всем необходимо» Фото: пресс-служба Совета ЕМР

«Объединение народа – это то, что нам сейчас всем необходимо. И я благодарю организаторов ярмарки за проведение столь масштабного мероприятия, елабужан – за гостеприимство и желаю всем дальнейшего процветания», – сказал Натфуллин.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев заметил, что на ярмарку приезжает более 200 тысяч гостей.

«Это дает импульс для развития нашей туристической инфраструктуры, имеет взрывной эффект для наших предпринимателей, дает возможность ремесленникам реализовать свой товар. Мы очень рады, что все эти интересы совпадают в нашем Елабужском районе. Огромное спасибо всем участникам праздника – и тем, кто продает, и тем, кто покупает», – поделился Рустем Нуриев.

Фото: пресс-служба Совета ЕМР

Издавна Спасская ярмарка, традиционно проводимая в конце августа, накануне Спаса, была известна и популярна не только у жителей Елабуги и близлежащих городов, но и привлекала купцов и гостей из многих уголков России.

Сегодня праздник собирает мастеров декоративно-прикладного искусства и любителей эксклюзивной продукции не только из России, но и из-за рубежа. В этом году в ярмарке участвуют более 300 мастеров из РФ, Белоруссии, Кыргызстана, Южной Осетии, Казахстана и Конго. На площадках мероприятия разместились 900 точек розничной торговли и общественного питания.

Фото: пресс-служба Совета ЕМР

«Ремесло старинное, а сейчас его называют «креативной индустрией»

Многие мастера участвуют в ярмарке не первый год. Как, например, Татьяна Табакова из Казани, предлагающая гостям ярмарки изделия из валяной шерсти.

«Этим ремеслом занимаюсь более 13 лет. Сначала научилась изготавливать сережки, бусинки, а потом перешла на предметы одежды: шляпки – самый ходовой товар, варежки, шарфики. Но самое любимое для меня – создание жилетов. В этом случае есть возможность максимально проявить творчество, а кроме того, это очень уютный элемент одежды. Приезжаю на Спасскую ярмарку лет десять уже, и мне очень нравится», – делится мастер.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«В своих изделиях я использую овечью мериносовую шерсть. Раньше из Италии заказывала, а сейчас постепенно перехожу на отечественную – шерсть Карачаевской и Троицкой камвольной фабрик. Есть варианты», – говорит Татьяна.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Дерево мы используем местное. Подорожание на комплектующие есть, но не критичное», – рассказала столяр из Волгограда Ольга Чунакова.

А чтобы привлечь максимальное внимание покупателей, по словам мастера, в ассортименте всегда должно появляться что-то необычное. К примеру, кроме мебели и кухонной утвари из дерева, которые изготавливаются в их столярной мастерской, можно приобрести оригинальный мини-бар в виде скворечника, его можно использовать на природе, на даче и в частном доме.

Директор Центра ремесел «Ладья» из Набережных Челнов Светлана Прокофьева отмечает, что интерес к ремеслам в течение последних лет разительно вырос.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Мы привезли в Елабугу тканые изделия: дорожки, декоративные гобелены, сумочки. А также ткацкие станки собственного производства – для тех, кто хочет научиться ткацкому ремеслу и создавать изделия сам. Ремесло старинное, а сейчас его называют “креативной индустрией”. Это очень востребовано сейчас. Многие с теплом вспоминают – ой, у бабушки такие коврики были, а мы раньше ткали… Интересуются представители разных поколений – и молодежь, и среднего возраста, и совсем взрослые люди», – говорит мастер.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Илья Селиванов из Пензы, пивовар по образованию, предлагает гостям ярмарки необычные музыкальные инструменты, изготовленные из стали, – глюкофоны и лепестковые барабаны.

У этого товара, по словам продавца, широкая целевая аудитория и нет возрастных ограничений.

«Эти инструменты заинтересуют как профессиональных музыкантов, так и просто любителей приятного звучания, как взрослых, так и детей. В данном случае не нужно музыкального образования. Благодаря особой настройке у играющего возникает ощущение, что он сам создает мелодию. Оригинальное звучание способствует психологической разгрузке, расслаблению», – рассказал Илья.

Барабаны украшает оригинальная роспись.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Эта ярмарка – действительно уникальное событие не только для вашей республики, но и для всей страны»

На ярмарке произошло еще одно значимое событие – подписано соглашение о побратимстве Елабужского района Татарстана с Молодечненским районом Белоруссии. Председатель исполкома белорусского района Юрий Горлов пообещал, что в следующем году молодечненские ремесленники с большим удовольствием примут участие в таком масштабном и красочном мероприятии, как Спасская ярмарка.

Фото пресс-служба Совета ЕМР / «Татар-информ»

«Эта ярмарка – действительно уникальное событие не только для вашей республики, но и для всей страны. Очень приятно, что мы заключили побратимские связи с Елабужским районом. Уверен, что сегодняшняя дата станет толчком для развития наших регионов. Как в социально-экономическом плане, так и в торгово-экономическом», –сказал гость из Беларуси.

Фото: пресс-служба Совета ЕМР

Ярмарочные гулянья будут проходить в Елабуге три дня – до 6 августа. Организаторы праздника обещают гостям насыщенную развлекательную программу. Изюминкой ярмарки этого года станет рыцарский турнир.