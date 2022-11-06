«Стала прочной основой»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции Татарстана

Принятие 6 ноября 1992 года Основного закона заложило фундамент политического устройства и социально-экономического развития республики, обеспечило слаженность работы всей системы органов государственной власти и местного самоуправления. Такие слова привел Президент Татарстана Рустам Минниханов по случаю Дня Конституции Республики Татарстан.

«На изломе эпох Конституция Татарстана, являясь отражением воли многонационального народа республики, гарантировала широкие права и свободы граждан, стала прочной основой общественного развития, межнационального и межконфессионального мира, гражданского согласия.

Прошедшие три десятилетия подтверждают высокое значение Основного закона в сохранении и развитии исторических, национальных и духовных традиций, культур и языков всех народов, проживающих в республике.

Сегодня Татарстан продолжает уверенно идти вперёд и, являясь одним из опорных регионов страны, вносит существенный вклад в укрепление государственности, обороноспособности и могущества Российской Федерации.

Высокие темпы развития позволяют нам повышать качество жизни граждан, создавать комфортную среду в городах и сёлах, строить жильё, развивать промышленность, медицину, образование и науку, поддерживать талантливую молодежь, выполнять все взятые на себя социальные обязательства.

Опираясь на фундаментальные нормы и положения Основного закона, забота о человеке стала важнейшим приоритетом в деятельности всех органов власти республики.

В условиях беспрецедентного давления особенно значима консолидирующая роль Конституции Татарстана, которая учит нас быть патриотами своего Отечества и родной республики. Сплотившись вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы продолжим курс на укрепление единства страны и вместе преодолеем возникающие вызовы», - говорится в тексте поздравления.