news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 29 ноября 2025 09:16

Стала понятна причина хлопка и вспышки света в Осиново

Читайте нас в
Телеграм

Накануне вечером в социальных сетях писали о вспышке и хлопке в селе Осиново. Как отметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, инцидент никак не связан с беспилотной опасностью.

«Сегодня вечером произошло замыкание на электроподстанции на территории автомобильного кооператива «Автомоблист» в Осиново. Это попало на камеры видеонаблюдения», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Частный сектор и 72 дома остались без света. Однако через час электроснабжение уже восстановили.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

28 ноября 2025
Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

28 ноября 2025