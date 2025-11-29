Стала понятна причина хлопка и вспышки света в Осиново

Накануне вечером в социальных сетях писали о вспышке и хлопке в селе Осиново. Как отметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, инцидент никак не связан с беспилотной опасностью.

«Сегодня вечером произошло замыкание на электроподстанции на территории автомобильного кооператива «Автомоблист» в Осиново. Это попало на камеры видеонаблюдения», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Частный сектор и 72 дома остались без света. Однако через час электроснабжение уже восстановили.