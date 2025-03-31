Стала известно, когда начнется навигация маломерных судов на реках в Татарстане

Фото: Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

В этом году в Татарстане маломерным судам позволят выйти на воду с 25 апреля. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова. Она отметила, что навигационный период продолжится до 1 ноября.

«Плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации до ее закрытия при наличии расстановки плавучих знаков навигационного оборудования, а на несудоходных - после спада паводковых вод до начала ледостава. Сроки начала и окончания навигации для маломерных судов: с 25 апреля до 1 ноября. Именно к 25 апреля на судоходных водоемах будет выставлена навигационная, плавучая обстановка, а также в целом на водоемах будет завершен ледоход и периоды весеннего подъема уровня воды», – сообщила представитель ведомства.

Она обратила внимание на то, что сейчас ситуация на водоемах остается сложной: наблюдается редкий ледоход, вода несет доски, бревна и остатки растений. Температура воды практически не отличается от зимней — она лишь на 2–3 градуса выше. Это значительно увеличивает риск столкновений с опасными предметами, падения за борт и гибели, включая возможность переохлаждения.