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Стала известна дата первой встречи генконсулов Казахстана и Турции в Казани
Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков рассказал корреспонденту «Татар-информа» о готовящейся встрече с новым Генконсулом Турции в столице РТ Угуром Йылмазом. Она пройдет 26 октября.
«Встречался [с Угуром Йылмазом] на Дне работника сельского хозяйства. Он придет ко мне в четверг в Kazan Palace by TASIGO», – рассказал Искаков.
Новый Генконсул Турции в Казани Угур Йылмаз вступил в должность с начала октября, а 12 октября присутствовал на торжественном мероприятии в «Казань Экспо». Оно было приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Там Искаков и Йылмаз увиделись лично и обменялись визитками.
«Мы зовем всех наших друзей Татарстана и дипкорпус, а он, по-моему, в понедельник зовет. Тогда будет встреча для друзей Татарстана и тех, кто сотрудничает с Турцией», – раскрыл Искаков подробности встречи.
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