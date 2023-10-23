Стала известна дата первой встречи генконсулов Казахстана и Турции в Казани

Ерлан Искаков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков рассказал корреспонденту «Татар-информа» о готовящейся встрече с новым Генконсулом Турции в столице РТ Угуром Йылмазом. Она пройдет 26 октября.

«Встречался [с Угуром Йылмазом] на Дне работника сельского хозяйства. Он придет ко мне в четверг в Kazan Palace by TASIGO», – рассказал Искаков.

Новый Генконсул Турции в Казани Угур Йылмаз вступил в должность с начала октября, а 12 октября присутствовал на торжественном мероприятии в «Казань Экспо». Оно было приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Там Искаков и Йылмаз увиделись лично и обменялись визитками.

«Мы зовем всех наших друзей Татарстана и дипкорпус, а он, по-моему, в понедельник зовет. Тогда будет встреча для друзей Татарстана и тех, кто сотрудничает с Турцией», – раскрыл Искаков подробности встречи.