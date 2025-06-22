Стала известна зарплата, которую «Рубин» предлагает Даку по новому контракту

Фото: rubin-kazan.ru

После провала переговоров с питерским «Зенитом» «Рубин» решил сохранить Мирлинда Даку и предлагает новый, улучшенный контракт на 4 года. Его зарплата будет составлять около 2,2 млн евро, сообщает канал Baza.

Источник сообщает, что контракт предлагает еще и ежегодный подписной бонус – около 1,6 млн евро + бонусы. Суммарно Даку за 4 года сможет заработать около 1,5 млрд рублей (16,6 млн евро).

При этом отступные албанского футболиста по предлагаемому новому контракту будут составлять 11 млн евро (около 1 млрд рублей).

Сообщается, что помимо Даку казанцы готовы забрать Лукаса Веру, которого «Локомотив» не сможет подписать из-за запрета трансферов.