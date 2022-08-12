Стала известна зарплата экс-полузащитника «Рубина» Оздоева в турецком «Фатихе»

Футбольный комментатор Константин Генич в эфире Перадачи «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ» раскрыл зарплату российского полузащитника Магомеда Оздоева в турецком «Фатих Карагюмрюк».

«Как вы думаете, какую сделали зарплату Оздоеву? 600 тысяч евро в год. Это меньше, чем предлагал условный "Урал". Это молодой игрок, игрок сборной», — заявил Генич.

Напомним, 29 июля экс-полузащитник «Рубина» заключил соглашение с командой турецкой Суперлиги по схеме «2+1». Магомед дебютировал за новую команду, проведя 90 минут в матче первого тура чемпионата Турции, но не отметился результативными действиями.

Напомним, Оздоев выступал за «Рубин» с 2014 по 2018 год. За это время он сыграл в 104 матчах, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач.