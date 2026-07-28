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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2026 15:10

Стала известна зарплата Артема Галимова по новому контракту с «Ак Барсом»

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Стала известна зарплата Артема Галимова по новому контракту с «Ак Барсом»
Фото: ak-bars.ru

Как сообщает «Чемпионат», стали известны финансовые детали однолетнего соглашения нападающего Артема Галимова с казанским «Ак Барсом». По информации источника, в следующем сезоне 26-летний форвард заработает 65 миллионов рублей.

Эта сумма складывается из двух частей: 40 миллионов рублей — базовый оклад, ещё 25 миллионов — рекламные выплаты, предусмотренные контрактом.

В минувшем чемпионате нападающий провел 61 матч в регулярном сезоне, записав на свой счет 33 очка (11 голов + 22 передачи) при показателе полезности «+16». В плей-офф его статистика оказалась ещё ярче: 15 очков (8+7) в 20 играх при «+9».

Всего в КХЛ Артем Галимов отыграл 472 матча, забросил 98 шайб и отдал 116 голевых передач.

#ак барс #Артем галимов #хоккей
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