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Ру Тат
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Происшествия
7 ноября 2021  23:30

Стала известна возможная причина взрыва в кафе в Актау

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Взрыв в кафе города Актау, полностью уничтоживший здание, мог случиться из-за утечки газовоздушной смеси. Об этом со ссылкой на замначальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболата Абдикадырова сообщает ТАСС.

«Предварительная причина взрыва — это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона. По словам хозяина [заведения], под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью 50 л каждый», — рассказал он.

Взрыв произошел сегодня в 19.25 по московскому времени. Как ранее рассказал хозяин заведения, на момент происшествия кафе было закрыто, поэтому жертв удалось избежать.

#казахстан #взрыв в кафе
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