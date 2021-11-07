Стала известна возможная причина взрыва в кафе в Актау

Взрыв в кафе города Актау, полностью уничтоживший здание, мог случиться из-за утечки газовоздушной смеси. Об этом со ссылкой на замначальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболата Абдикадырова сообщает ТАСС.

«Предварительная причина взрыва — это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона. По словам хозяина [заведения], под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью 50 л каждый», — рассказал он.

Взрыв произошел сегодня в 19.25 по московскому времени. Как ранее рассказал хозяин заведения, на момент происшествия кафе было закрыто, поэтому жертв удалось избежать.