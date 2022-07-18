Стала известна тема саммита, который пройдет с участием Путина в Иране

На саммите в Иране, в котором примет участие Президент России Владимир Путин, планируется обсудить меры по окончательной ликвидацию очага международного терроризма в Сирии.

Трехсторонняя встреча с главами государств-гарантов 19 июля Путин прибудет в Иран для участия в трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Там он проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уточнили в пресс-службе Кремля.