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Ру Тат
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Официальная хроника
18 июля 2022  17:14

Стала известна тема саммита, который пройдет с участием Путина в Иране

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На саммите в Иране, в котором примет участие Президент России Владимир Путин, планируется обсудить меры по окончательной ликвидацию очага международного терроризма в Сирии.

Трехсторонняя встреча с главами государств-гарантов 19 июля Путин прибудет в Иран для участия в трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Там он проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уточнили в пресс-службе Кремля.

#Владимир Путин
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