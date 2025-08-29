news_header_top
Общество 29 августа 2025 16:35

Стала известна тема «Пастернаковских чтений»: классика и современная поэзия

20-21 сентября в Менделеевске пройдет III Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения». Темой фестиваля этого года станет «Поэзия: классика и современность», сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на организаторов.

«Филологи и социологи фиксируют новую тенденцию – цифровая эпоха и развитие искусственного интеллекта делают поэзию все популярнее. О трендах современной и перепрочтении классической литературы будут говорить эксперты в Менделеевске на пленарном заседании "Поэзия: классика и современность"», – написал в своем телеграм-канале руководитель муниципалитета Роберт Искандаров.

В фестивальной программе – выступления известных артистов. Народная артистка РФ Юлия Рутберг вместе с ансамблем оркестра им. Осипова представит программу «Приношение Гумилеву», а постоянный участник фестиваля, актер Антон Кукушкин, покажет музыкально-поэтическую программу «Связь времен».

Организаторы также объявили, что в Менделеевске пройдет творческий вечер актрисы Екатерины Волковой. В прошлом году фестиваль собрал более шести тысяч гостей из разных регионов России, а среди участников были народный артист РФ Андрей Соколов, заслуженная артистка Нина Шацкая и актриса театра и кино Елена Захарова.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» проводится в рамках проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Мероприятие проходит в Менделеевске в память о «бондюжском» периоде жизни Нобелевского лауреата Бориса Пастернака. В этом году фестиваль проводится уже в третий раз.

Видео: телеграм-канал руководителя Менделеевского района Роберта Искандарова

#борис пастернак #менделеевск #лето в Татарстане
